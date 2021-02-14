Мерцающий титановый музей Гуггенхайма в Бильбао – одно из самых знаковых зданий современной архитектуры.

Бильбао – город в стране басков на севере Испании. Именно здесь расположен музей современного искусства Guggenheim Bilbao.

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Музей дал толчок на дальнейшее развитие и восстановление города.

Один из центров мирового внимания к искусству и туризму / Фото Lonely planet

Музей спроектирован канадским архитектором Фрэнком Гери, его общая площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Его особенностью являются плавные навесы, очертания скал и башен.

Стоимость строительства составила около 90 миллионов долларов / Фото Lonely planet

Музей возник на месте заброшенного складского промышленного района. Он спроектирован с учетом исторического и географического контекста.

Удивительная форма сооружения / Фото Lonely planet

Известные художники также добавили свои уникальные штрихи. Фудзико Накай добавил бассейн воды, который выделяет туман. У берега реки расположен скелетный паукообразный навес маман, который установила Луиза Буржуа – эта фигура символизирует защитные объятия.