Колоссальное сооружение и величие современности: уникальный музей в стране басков – фото
Мерцающий титановый музей Гуггенхайма в Бильбао – одно из самых знаковых зданий современной архитектуры.
Источник:Lonely planet
Бильбао – город в стране басков на севере Испании. Именно здесь расположен музей современного искусства Guggenheim Bilbao.
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Музей дал толчок на дальнейшее развитие и восстановление города.
Один из центров мирового внимания к искусству и туризму / Фото Lonely planet
Музей спроектирован канадским архитектором Фрэнком Гери, его общая площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. Его особенностью являются плавные навесы, очертания скал и башен.
Стоимость строительства составила около 90 миллионов долларов / Фото Lonely planet
Музей возник на месте заброшенного складского промышленного района. Он спроектирован с учетом исторического и географического контекста.
Удивительная форма сооружения / Фото Lonely planet
Известные художники также добавили свои уникальные штрихи. Фудзико Накай добавил бассейн воды, который выделяет туман. У берега реки расположен скелетный паукообразный навес маман, который установила Луиза Буржуа – эта фигура символизирует защитные объятия.
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