Колосальна споруда та велич сучасності: унікальний музей у країні басків – фото
Мерехтливий титановий музей Гуггенхайма в Більбао – одна з найбільш знакових будівель сучасної архітектури.
Джерело:Lonely planet
Більбао – місто в країні басків на півночі Іспанії. Саме тут розташований музей сучасного мистецтва Guggenheim Bilbao.
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Музей дав поштовх на подальший розвиток та відбудову міста.
Один із центрів світової уваги до мистецтва та туризму / Фото Lonely planet
Музей спроєктований канадським архітектором Френком Гері, його загальна площа становить 22 тисячі квадратних метрів. Його особливістю є плавні навіси, обриси скель та веж.
Вартість будівництва склала близько 90 мільйонів доларів / Фото Lonely planet
Музей виник на місті занедбаного складського промислового району. Він спроєктований з урахуванням історичного та географічного контексту.
Дивовижна форма споруди / Фото Lonely planet
Відомі художники також додали свої унікальні штрихи. Фудзіко Накай додав басейн води, що виділяє туман. Біля берега річки розташований скелетний павукоподібний навіс маман, який встановила Луїза Буржуа – ця фігура символізує захисні обійми.
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