Пандемия COVID–19 всколыхнула весь мир и заставила задуматься над безопасностью и защитой не только от вторжения людей, но и вирусов. Об инновационном проекте, что имеет несколько степеней безопасности – подробнее в материале.

Создатели спроектировали чудо-дом для борьбы с вирусами зомби, хаосом, разрушением, беспорядками и революциями, информирует Beautiful life.

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Дом называется CyberHouse Life, это одно из самых надежных укрытий в мире.

Тихая гавань / Фото Beautiful life

Проект имеет площадь 1370 квадратных метров и расположен на скалистом склоне побережья горного озера.

На уровнях дома есть отдельные зоны для медитации и отдыха на природе / Фото Beautiful life

CyberHouse LIFE состоит из двух основных зданий. В первом корпусе расположены гараж, бытовые помещения и гостевые комнаты. Второе здание состоит из многоуровневых жилых апартаментов с лучшими видовыми пейзажами.

В проекте использовано панорамное остекление / Фото Beautiful life

Благодаря структурным особенностям фасада здания удалось сделать внутреннее пространство максимально открытым. Это позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами на окружающую природу с любой точки дома.