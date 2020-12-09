Комфорт и безопасность: как выглядит чудо-бункер, который не захочется покидать – фото
Пандемия COVID–19 всколыхнула весь мир и заставила задуматься над безопасностью и защитой не только от вторжения людей, но и вирусов. Об инновационном проекте, что имеет несколько степеней безопасности – подробнее в материале.
Создатели спроектировали чудо-дом для борьбы с вирусами зомби, хаосом, разрушением, беспорядками и революциями, информирует Beautiful life.
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Дом называется CyberHouse Life, это одно из самых надежных укрытий в мире.
Тихая гавань / Фото Beautiful life
Проект имеет площадь 1370 квадратных метров и расположен на скалистом склоне побережья горного озера.
На уровнях дома есть отдельные зоны для медитации и отдыха на природе / Фото Beautiful life
CyberHouse LIFE состоит из двух основных зданий. В первом корпусе расположены гараж, бытовые помещения и гостевые комнаты. Второе здание состоит из многоуровневых жилых апартаментов с лучшими видовыми пейзажами.
В проекте использовано панорамное остекление / Фото Beautiful life
Благодаря структурным особенностям фасада здания удалось сделать внутреннее пространство максимально открытым. Это позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами на окружающую природу с любой точки дома.
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