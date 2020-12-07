Маленькая башня в довольно опасном районе Чапультепек является хорошим примером современной прогрессивной архитектуры. Подробнее об здании в урбанистическом стиле в неразвитой местности – в материале.

"AI Tower" – это проект студии HW в мексиканской Морелии. Район Чапультепек, в котором построен этот жилой комплекс, ранее был интересным и прогрессивным, но сейчас переживает упадок, сообщает ArchDaily.

По теме: В Дании на территории бывшей тюрьмы построят современный жилой комплекс

Этот проект сразу отличается современным минималистичным видом.

Минималистичный, но совершенный вид жилого комплекса / Фото ArchDaily

Алюминиевые жалюзи на окнах, которые рассеивают падения солнечных лучей на рассвете, скрывают стеклянные фасады и завершают архитектурный фрагмент. Кроме того, они обеспечивают надежную защиту дома от посторонних глаз.

Максимальная приватность и защищенность от посторонних глаз / Фото ArchDaily

Внутри комплекс разделен на несколько частей: общий подземный паркинг, частный гараж владельцев, склад и несколько квартир.

Просторный и современный индивидуальный гараж / Фото ArchDaily

"AI Tower" – светлое пятно на карте преступного места. Приятный дизайн и функциональность дома должны стать той искрой, которая снова зажжет огонь развития в районе Чапультепек.