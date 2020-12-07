Крепость в опасном районе: особенности нового жилого комплекса в Мексике – фото
Маленькая башня в довольно опасном районе Чапультепек является хорошим примером современной прогрессивной архитектуры. Подробнее об здании в урбанистическом стиле в неразвитой местности – в материале.
"AI Tower" – это проект студии HW в мексиканской Морелии. Район Чапультепек, в котором построен этот жилой комплекс, ранее был интересным и прогрессивным, но сейчас переживает упадок, сообщает ArchDaily.
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Этот проект сразу отличается современным минималистичным видом.
Минималистичный, но совершенный вид жилого комплекса / Фото ArchDaily
Алюминиевые жалюзи на окнах, которые рассеивают падения солнечных лучей на рассвете, скрывают стеклянные фасады и завершают архитектурный фрагмент. Кроме того, они обеспечивают надежную защиту дома от посторонних глаз.
Максимальная приватность и защищенность от посторонних глаз / Фото ArchDaily
Внутри комплекс разделен на несколько частей: общий подземный паркинг, частный гараж владельцев, склад и несколько квартир.
Просторный и современный индивидуальный гараж / Фото ArchDaily
"AI Tower" – светлое пятно на карте преступного места. Приятный дизайн и функциональность дома должны стать той искрой, которая снова зажжет огонь развития в районе Чапультепек.
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