Комфорт та безпека: як виглядає диво-бункер, який не захочеться покидати – фото
Пандемія COVID-19 сколихнула весь світ і змусила задуматися над безпекою та захистом не тільки від вторгнення людей, а й вірусів. Про інноваційний проєкт, що має кілька ступенів безпеки – детальніше у матеріалі.
Творці спроєктували диво-будинок для боротьби з вірусами зомбі, хаосом, руйнуванням, заворушеннями та революціями, інформує Beautiful life.
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Будинок називається CyberHouse Life, це одне із найнадійніших укриттів у світі.
Тиха гавань / Фото Beautiful life
Проєкт має площу 1370 квадратних метрів і розташований на скелястому схилі узбережжя гірського озера.
На рівнях будинку є окремі зони для медитації та відпочинку на природі / Фото Beautiful life
CyberHouse LIFE складається з двох основних будівель. У першому корпусі розташовані гараж, побутові приміщення та гостьові кімнати. Друга будівля складається з багаторівневих житлових апартаментів з найкращими оглядовими пейзажами.
У проєкті використано панорамне скління / Фото Beautiful life
Завдяки структурним особливостям фасаду будівлі вдалося зробити внутрішній простір максимально відкритим. Це дозволяє насолоджуватися прекрасними пейзажами на навколишню природу з будь-якої точки будинку.
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