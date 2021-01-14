Комфорт будущего: в Китае достраивают фантастический железнодорожный вокзал – фото
Вокзалы – это место, которым в Китае пользуются миллионы граждан ежедневно. О невероятном проекте, который повлияет на архитектуру будущего – читайте в материале.
Новый проект исторического здания железнодорожного вокзала в провинции Цзясин разработала архитектурная студия MAD, сообщает Dezeen.
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Кроме фантастического осовременивания здания, построенного еще в 1907 году, разработчики предусмотрели новый подземный терминал, а под переработанным парком будут размещены большие торговые площади.
Новая артерия большого города / Фото Dezeen
Светлый зал для ожидания / Фото Dezeen
Новый вокзал будет два зала ожидания, которые будут освещаться благодаря мансардным окнам и стеклянным стенам, что будут по обе стороны от платформ.
Деревья придают интерьеру свежести / Фото Dezeen
Старое здание станет основой входа в обновленный вокзал. Также в историческом здании создали Музей истории железной дороги Цзясин.
Футуристическое здание "вплетено" в ландшафт / Фото Dezeen
Новый вокзал будет обслуживать 6 путей. По расчетам, его пассажиропоток должен составить 5,5 миллионов человек в год. Рядом с вокзалом будет создана новая надземная торговая зона с озелененными территориями, которые можно использовать для проведения мероприятий и фестивалей.
Историческое здание гармонично вписалась в проект / Фото Dezeen
Строительство, которое начали в 2019 году, завершат уже в июле. Архитекторам есть чем гордиться, ведь новый вокзал в Цзясине является настоящим произведением искусства и повлияет на дальнейшие похожие проекты.
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