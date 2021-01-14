Комфорт майбутнього: у Китаї добудовують фантастичний залізничний вокзал – фото
Вокзали – це місце, яким у Китаї послуговуються мільйони громадян щодня. Про неймовірний проєкт, який вплине на архітектуру майбутнього – читайте у матеріалі.
Новий проєкт історичної будівлі залізничного вокзалу у провінції Цзясін розробила архітектурна студія MAD, повідомляє Dezeen.
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Окрім фантастичного осучаснення будівлі, яка збудована ще у 1907 році, розробники передбачили новий підземний термінал, а під переробленим парком будуть розміщені великі торгові площі.
Нова артерія великого міста / Фото Dezeen
Світла зала для очікування / Фото Dezeen
Новий вокзал матиме дві зали очікування, що освітлюватимуться завдяки мансардним вікнам та скляним стінам, які будуть по обидва боки від платформ.
Дерева додають інтер'єру свіжості / Фото Dezeen
Стара будівля стане основою входу в оновлений вокзал. Також в історичній будівлі створили Музей історії залізниці Цзясін.
Футуристична будівля "вплетена" у ландшафт / Фото Dezeen
Новий вокзал буде обслуговувати 6 колій. За розрахунками, його пасажиропотік має скласти 5,5 мільйонів людей на рік. Поряд з вокзалом буде створено нову надземну торгову зону з озелененими територіями, які можна використовувати для проведення заходів та фестивалів.
Історична будівля гармонійно вписалася у проєкт / Фото Dezeen
Будівництво, яке розпочали у 2019 році, завершать вже у липні. Архітекторам є чим пишатися, адже новий вокзал у Цзясіні є справжнім витвором мистецтва та матиме вплив на подальші схожі проєкти.
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