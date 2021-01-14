Вокзали – це місце, яким у Китаї послуговуються мільйони громадян щодня. Про неймовірний проєкт, який вплине на архітектуру майбутнього – читайте у матеріалі.

Новий проєкт історичної будівлі залізничного вокзалу у провінції Цзясін розробила архітектурна студія MAD, повідомляє Dezeen.

До теми Інновації серед сільських пейзажів: як виглядає новітній кібер-сарай у Китаї

Окрім фантастичного осучаснення будівлі, яка збудована ще у 1907 році, розробники передбачили новий підземний термінал, а під переробленим парком будуть розміщені великі торгові площі.

Нова артерія великого міста / Фото Dezeen

Світла зала для очікування / Фото Dezeen

Новий вокзал матиме дві зали очікування, що освітлюватимуться завдяки мансардним вікнам та скляним стінам, які будуть по обидва боки від платформ.

Дерева додають інтер'єру свіжості / Фото Dezeen

Стара будівля стане основою входу в оновлений вокзал. Також в історичній будівлі створили Музей історії залізниці Цзясін.

Футуристична будівля "вплетена" у ландшафт / Фото Dezeen

Новий вокзал буде обслуговувати 6 колій. За розрахунками, його пасажиропотік має скласти 5,5 мільйонів людей на рік. Поряд з вокзалом буде створено нову надземну торгову зону з озелененими територіями, які можна використовувати для проведення заходів та фестивалів.

Історична будівля гармонійно вписалася у проєкт / Фото Dezeen

Будівництво, яке розпочали у 2019 році, завершать вже у липні. Архітекторам є чим пишатися, адже новий вокзал у Цзясіні є справжнім витвором мистецтва та матиме вплив на подальші схожі проєкти.