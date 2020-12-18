Простір, басейн, краса каменю та неперевершений вигляд – такі переваги заманять будь-якого покупця власного помешкання. Як грецькі архітектори втілили все в одному проєкті – читайте в матеріалі.

Приголомшливий будинок у столиці Греції спроєктувала компанія Schema, повідомляє Harmonies.

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Чудовий дім має площу 350 квадратних метрів та розташований на висотах Афін. Будинок розкинувся на двох рівнях через нерівність ландшафту, через що архітекторам довелося бути винахідливими.

Будинок гармонійно взаємодіє з природою / Фото Harmonies

Робочий простір надихає / Фото Harmonies

Через це будівлю поділили на два окремі блоки. У першому є вітальня, кухня та їдальня, а в другому – три спальні, з'єднані на першому поверсі залізними сходами. Вхід у резиденцію посередині двох будівель служить сполучним простіром.

Вітальня стильна та простора / Фото Harmonies

Місце релаксу / Фото Harmonies

Архітекторам вдалося зберегти оливкові дерева навколо будинку, а кам'яне облицювання будинку доповнює зв'язок з природою. На довгу форму басейну проєктантів надихнув струмок, який тече поруч.

Чудовий вигляд, природа та краса будинку роблять цей будинок чудовим місцем, яке хочеться називати домом.