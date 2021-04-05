Новая школа в Вене – это яркий пример заботы о качественном обучении и досуге учащихся, которые помогут им сформироваться и получить много полезных знаний.

Архитекторы студии PPAG обновили старую школу, чтобы учебный процесс был максимально комфортным и отвечал всем требованиям современности.

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В школе учатся дети начальных классов (6-10 лет) и технического профессионального направления (15-19 лет). Школа расположена в плотно застроенном районе и имеет 6 этажей.

Правильный досуг – залог хорошей учебы / Фото Archdaily

6 этажей – довольно высокое здание в контексте Вены, но высота здания спровоцирована желанием сохранить для учеников как можно больше зеленой территории.

Террасы – еще одно пространство для отдыха / Фото Archdaily

Начальная школа расположена в горизонтальной части здания на первом этаже, высшая школа размещена в вертикальной части, что сужается к вершине.

Учебное пространство для начинающих / Фото Archdaily

В верхней части здания есть "фирма-практика", которая позволяет молодым ученикам наслаждаться условиями, которые обычно доступны только в изысканных кабинетах. Это дает им ментальную привычку для планирования яркой карьеры.

Компьютеры – основа современного образования / Фото Archdaily

Начальная школа отвечает всем требованиям современного обучения благодаря своей пространственно-педагогической концепции и состоит из четырех кластеров. Архитектура позволяет воспитателям держать под пристальным вниманием группы детей, а детям – хорошо учиться и обмениваться знаниями со сверстниками.

Спортивный зал, не хочется покидать / Фото Archdaily

Школа в Вене – это пример того, каким должно быть современное образование и забота об учениках.