Комфортна функціональність: як має виглядати сучасна школа
Нова школа у Відні – це яскравий приклад турботи про якісне навчання та дозвілля учнів, які допоможуть їм сформуватися та здобути багато корисних знань.
Джерело:Archdaily
Архітектори студії PPAG оновили стару школу, аби навчальний процес був максимально комфортним та відповідав усім вимогам сучасності.
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У школі навчаються діти початкових класів (6-10 років), так і технічно-професійного спрямування (15-19 років). Школа розташована у щільно забудованому районі та має 6 поверхів.
Правильне дозвілля – запорука хорошого навчання / Фото Archdaily
6 поверхів – доволі висока будівля у контексті Відня, але висота будівлі спровокована бажанням зберегти для учнів якомога більше зеленої території.
Тераси – ще один простір для відпочинку / Фото Archdaily
Початкова школа розташована в горизонтальній частині будівлі на першому поверсі, вища школа розміщена у вертикальній частині, яка звужується до вершини.
Навчальний простір для початківців / Фото Archdaily
У верхній частині будівлі є “фірма-практика”, яка дозволяє молодим учням насолоджуватися умовами, які зазвичай доступні лише у вишуканих кабінетах. Це дає їм ментальну звичку для планування яскравої кар’єри.
Комп'ютери – основа сучасної освіти / Фото Archdaily
Початкова школа відповідає всім вимогам сучасного навчання завдяки своїй просторово-педагогічній концепції та складається з чотирьох кластерів. Архітектура дозволяє вихователям тримати під увагою групи дітей, а дітям – добре навчатися та обмінюватися знаннями з однолітками.
Спортивний зал, який не хочеться покидати / Фото Archdaily
Школа у Відні – це приклад того, якою має бути сучасна освіта та турбота про учнів.
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