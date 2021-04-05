Нова школа у Відні – це яскравий приклад турботи про якісне навчання та дозвілля учнів, які допоможуть їм сформуватися та здобути багато корисних знань.

Архітектори студії PPAG оновили стару школу, аби навчальний процес був максимально комфортним та відповідав усім вимогам сучасності.

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У школі навчаються діти початкових класів (6-10 років), так і технічно-професійного спрямування (15-19 років). Школа розташована у щільно забудованому районі та має 6 поверхів.

Правильне дозвілля – запорука хорошого навчання / Фото Archdaily

6 поверхів – доволі висока будівля у контексті Відня, але висота будівлі спровокована бажанням зберегти для учнів якомога більше зеленої території.

Тераси – ще один простір для відпочинку / Фото Archdaily

Початкова школа розташована в горизонтальній частині будівлі на першому поверсі, вища школа розміщена у вертикальній частині, яка звужується до вершини.

Навчальний простір для початківців / Фото Archdaily

У верхній частині будівлі є “фірма-практика”, яка дозволяє молодим учням насолоджуватися умовами, які зазвичай доступні лише у вишуканих кабінетах. Це дає їм ментальну звичку для планування яскравої кар’єри.

Комп'ютери – основа сучасної освіти / Фото Archdaily

Початкова школа відповідає всім вимогам сучасного навчання завдяки своїй просторово-педагогічній концепції та складається з чотирьох кластерів. Архітектура дозволяє вихователям тримати під увагою групи дітей, а дітям – добре навчатися та обмінюватися знаннями з однолітками.

Спортивний зал, який не хочеться покидати / Фото Archdaily

Школа у Відні – це приклад того, якою має бути сучасна освіта та турбота про учнів.