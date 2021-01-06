Городская экспансия провоцирует развитие новых проектов на небольшой площади. О доме в средиземноморском стиле и комфортными частными зонами – в нашем материале.

Дом расположен в регионе Хорта-Суд, недалеко от Валенсии, и рассчитан на типичный средиземноморский климат. Как сообщает Archdaily, создатель этого проекта – Juan Marco Arquitectos.

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Для обеспечения максимального количества дневного света в здании основной корпус погружен в участок. Проект компактно организован с акцентом на максимальную конфиденциальность.

Тонкие решетки обеспечивают защиту от солнца и приватность / Фото Archdaily

Таунхаус имеет площадь 259 квадратных метров. На первом этаже традиционно расположены общие зоны: солнечная гостиная с задней террасой и садом, а также кухня.

Минималистичный внешний вид здания / Фото Archdaily

На верхнем этаже расположены спальни с прекрасным видом на сад или город. Внутренний дворик наполнен растительностью и имеет великолепный бассейн.

Пространство для дружеских встреч / Фото Archdaily

Быстрое развитие городов и приток большого количества людей стимулирует искать новые решения для семейных домов. Таунхаус у Валенсии – отличное решение этой проблемы.