Комфортная компактность: фото элегантного таунхауса в Валенсии
Городская экспансия провоцирует развитие новых проектов на небольшой площади. О доме в средиземноморском стиле и комфортными частными зонами – в нашем материале.
Дом расположен в регионе Хорта-Суд, недалеко от Валенсии, и рассчитан на типичный средиземноморский климат. Как сообщает Archdaily, создатель этого проекта – Juan Marco Arquitectos.
Читайте также Бетонный минимализм: в Аргентине создали уютные коттеджи
Для обеспечения максимального количества дневного света в здании основной корпус погружен в участок. Проект компактно организован с акцентом на максимальную конфиденциальность.
Тонкие решетки обеспечивают защиту от солнца и приватность / Фото Archdaily
Таунхаус имеет площадь 259 квадратных метров. На первом этаже традиционно расположены общие зоны: солнечная гостиная с задней террасой и садом, а также кухня.
Минималистичный внешний вид здания / Фото Archdaily
На верхнем этаже расположены спальни с прекрасным видом на сад или город. Внутренний дворик наполнен растительностью и имеет великолепный бассейн.
Пространство для дружеских встреч / Фото Archdaily
Быстрое развитие городов и приток большого количества людей стимулирует искать новые решения для семейных домов. Таунхаус у Валенсии – отличное решение этой проблемы.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Белая жемчужина среди холмов: невероятная резиденция на греческом архипелаге – фото31 декабря 2020 , 12:13
-
Игра теней и пространства: как выглядит новый впечатляющий художественный центр в Сучжоу – фото2 января , 10:52