Комфортна компактність: фото елегантного таунхаусу у Валенсії
Міська експансія провокує розвиток нових проєктів на невеликій площі. Про будинок у середземноморському стилі та комфортними приватними зонами – у нашому матеріалі.
Будинок розташований в регіоні Хорта-Суд, що неподалік Валенсії, та розрахований на типовий середземноморський клімат. Як повідомляє Archdaily, творцем цього проєкту є Juan Marco Arquitectos.
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Для забезпечення максимальної кількості денного світла у будівлі основний корпус заглиблений у ділянку. Проєкт компактно організований із акцентом на максимальну конфіденційність.
Тонкі решітки забезпечують захист від сонця та приватність / Фото Archdaily
Таунхаус має площу 259 квадратних метрів. На першому поверсі традиційно розташовані загальні зони: сонячна вітальня із задньою терасою і садом та кухня.
Мінімалістичний зовнішній вигляд будівлі / Фото Archdaily
На верхньому поверсі розташовані спальні із чудовим видом на сад чи місто. Внутрішній дворик наповнений рослинністю та має чудовий басейн.
Простір для дружніх зустрічей / Фото Archdaily
Швидкий розвиток міст та приплив чималої кількості людей стимулює шукати нові рішення для сімейних будинків. Таунхаус біля Валенсії – чудове рішення цієї проблеми.
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