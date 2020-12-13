Стадионы – крупные объекты, которые сразу выделяются и редко вписываются в общую картину. Как датчанам удалось обеспечить взаимодействие стадиона с пространством и совместить это с заботой о посетителях – читайте в материале.

В самом центре жилого района Копенгагена возвели стадион площадью 35 тысяч квадратных метров, сообщает Harmonies.

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Датская архитектурная фирма 3XN Architects смогла интегрировать этот большой проект, который способен вместить 13 тысяч зрителей для спортивных событий и 16 тысяч – для концертов.

Величественное и красивое здание / Фото Harmonies

Архитекторам удалось воплотить свои идеи так, чтобы массивное здание не поглощало жилой район Ерестад, а дополняло его.

Теплое и мягкое освещение прекрасно дополняет арену / Фото Harmonies

Royal Arena выдержана в скандинавском стиле. Она имеет несколько входов, внешних ниш для ожиданий и красивый подиум.

Деревянные ставни прекрасно вписываются в скандинавский стиль арены / Фото Harmonies

Внутри есть специально скошенные поверхности для улучшения линий зрения, а также ровный потолок и акустические стены.

Стадион вмещает до 16 тысяч зрителей / Фото Harmonies

Пространство арены очень гибкое и продуманное. Трибуны можно устроить несколькими способами под самые разнообразные события: спортивные мероприятия, собрания, конференции и концерты.

Royal Arena – это не о количестве зрителей, а комфорте каждого из тысяч посетителей.