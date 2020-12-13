Комфортно и стильно: в Копенгагене построили современный стадион – особенности и фото арены
Стадионы – крупные объекты, которые сразу выделяются и редко вписываются в общую картину. Как датчанам удалось обеспечить взаимодействие стадиона с пространством и совместить это с заботой о посетителях – читайте в материале.
В самом центре жилого района Копенгагена возвели стадион площадью 35 тысяч квадратных метров, сообщает Harmonies.
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Датская архитектурная фирма 3XN Architects смогла интегрировать этот большой проект, который способен вместить 13 тысяч зрителей для спортивных событий и 16 тысяч – для концертов.
Величественное и красивое здание / Фото Harmonies
Архитекторам удалось воплотить свои идеи так, чтобы массивное здание не поглощало жилой район Ерестад, а дополняло его.
Теплое и мягкое освещение прекрасно дополняет арену / Фото Harmonies
Royal Arena выдержана в скандинавском стиле. Она имеет несколько входов, внешних ниш для ожиданий и красивый подиум.
Деревянные ставни прекрасно вписываются в скандинавский стиль арены / Фото Harmonies
Внутри есть специально скошенные поверхности для улучшения линий зрения, а также ровный потолок и акустические стены.
Стадион вмещает до 16 тысяч зрителей / Фото Harmonies
Пространство арены очень гибкое и продуманное. Трибуны можно устроить несколькими способами под самые разнообразные события: спортивные мероприятия, собрания, конференции и концерты.
Royal Arena – это не о количестве зрителей, а комфорте каждого из тысяч посетителей.
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