Розкіш біля моря: фото вражаючого Палацу юстиції Кувейту
Державні будівлі – це не ті архітектурні споруди, які ми звикли асоціювати з розкішшю. Про новий Палац юстиції Кувейту, який виходить за рамки цього уявлення – у нашому матеріалі.
Архітектурна фірма Pace розкрила проєкт нового Палацу юстиції Кувейту, який буде збудований вже найближчим часом, повідомляє Worldarchitecture.
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Будівля площею у понад 30 тисяч квадратних метрів та висотою у 26 поверхів біля самої Перської затоки має стати найбільшою судовою будівлею на Середньому Сході.
Тут вершитиметься правосуддя / Фото Worldarchitecture
В цій знаковій будівлі буде 141 зала суду та офісні приміщення. Дизайн будівлі має забезпечити комфортний простір як для урядовців, так і для відвідувачів.
Відкритий простір символізує чесність та прозорість судової системи / Worldarchitecture
Зовнішній фасадний модуль був розроблений з оптимальними розмірами вікон, щоб забезпечити достатньо природного сонячного світла, що проникає крізь золотисту геоду.
Громадський простір розроблений турботою про кожного / Фото Worldarchitecture
Простір, масштаби та продуманість дизайну поєдналися в Палаці юстиції Кувейту та свідчать про відкритість та чесність, чого так хотіли досягти архітектори. Палац юстиції комфортний не лише чиновникам, а й для кожного, хто потребує допомоги судової системи Кувейту.
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