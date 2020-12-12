Державні будівлі – це не ті архітектурні споруди, які ми звикли асоціювати з розкішшю. Про новий Палац юстиції Кувейту, який виходить за рамки цього уявлення – у нашому матеріалі.

Архітектурна фірма Pace розкрила проєкт нового Палацу юстиції Кувейту, який буде збудований вже найближчим часом, повідомляє Worldarchitecture.

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Будівля площею у понад 30 тисяч квадратних метрів та висотою у 26 поверхів біля самої Перської затоки має стати найбільшою судовою будівлею на Середньому Сході.

Тут вершитиметься правосуддя / Фото Worldarchitecture

В цій знаковій будівлі буде 141 зала суду та офісні приміщення. Дизайн будівлі має забезпечити комфортний простір як для урядовців, так і для відвідувачів.

Відкритий простір символізує чесність та прозорість судової системи / Worldarchitecture

Зовнішній фасадний модуль був розроблений з оптимальними розмірами вікон, щоб забезпечити достатньо природного сонячного світла, що проникає крізь золотисту геоду.

Громадський простір розроблений турботою про кожного / Фото Worldarchitecture

Простір, масштаби та продуманість дизайну поєдналися в Палаці юстиції Кувейту та свідчать про відкритість та чесність, чого так хотіли досягти архітектори. Палац юстиції комфортний не лише чиновникам, а й для кожного, хто потребує допомоги судової системи Кувейту.