Лесная сказка: как выглядит уютная американская мечта – фото
Прекрасная усадьба в лесопарке уникальная своей прекрасной природной красотой и особой фауной. Усадьба состоит из леса и изящного пространства. Она идеально подходит для людей, которые хотят частной жизни.
Источник:Dwell
Вилла расположена на севере штата Мэн. Она имеет широкие окна обрамляют ценные виды на местность.
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Пара, которой принадлежит дом, участвовала в проектировании и возведении дома, так как хотела построить жилье своей мечты.
Уютный вид домика / Фото Dwell
Площадь участка, на котором расположен лесной дом, имеет 10 акров. Наклонена сооружение встроенная в лесной ландшафт и углубляется в окружение природы.
Хижина в лесу / Фото Dwell
Извилистая набережная соединяет дом и зону парковки, прослеживая лес и поле, позволяя владельцам домов проникнуть в ритмы природы.
Тропа для прогулок / Фото Dwell
В интерьере преобладают земляные цветовые тона, которые дополняются современными деталями просторными окнами.
Через окна открывается неземной вид / Фото Dwell
Ночью большие окна и двери позволяют теплом свету проникать в отдаленный лес.
Дом посреди леса – это воплощение современной эстетики и долговечности, которые необходимы для экстремальных погодных изменений в штате Мэн.
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