Изящная вилла со сказочным видом в Алгарве является творением студии RCR Arquitectes.

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Palmares Clubhouse – это "изюминка" нового курортного комплекса Palmares Ocean Living&Golf.

Жемчужина у моря / Фото Dezeen

Монументальное сооружение имеет много открытых форм, что делает ее гостеприимной к гостям.

Вилла имеет много пространств для теплого общения / Фото Dezeen

"Просторы имеют свою уникальность и свои ландшафтные рамки, которые вместе с интерстициальными открытыми пространствами создают уникальный опыт. Это идеальное место для проведения времени", – утверждают архитекторы.

Фантастический пейзаж / Фото Dezeen

Эта вилла является прекрасным сочетанием уникальных форм и удачного расположения, что подарят гостям незабываемый опыт.