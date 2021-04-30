Изящная вилла со сказочным видом в Алгарве является творением студии RCR Arquitectes.
К теме Красота красного: изысканная вилла в мексиканской Мериде
Palmares Clubhouse – это "изюминка" нового курортного комплекса Palmares Ocean Living&Golf.
Жемчужина у моря / Фото Dezeen
Монументальное сооружение имеет много открытых форм, что делает ее гостеприимной к гостям.
Вилла имеет много пространств для теплого общения / Фото Dezeen
"Просторы имеют свою уникальность и свои ландшафтные рамки, которые вместе с интерстициальными открытыми пространствами создают уникальный опыт. Это идеальное место для проведения времени", – утверждают архитекторы.
Фантастический пейзаж / Фото Dezeen
Эта вилла является прекрасным сочетанием уникальных форм и удачного расположения, что подарят гостям незабываемый опыт.