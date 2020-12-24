Фермерские домики – особые здания, которые должны сочетать функциональность и комфорт. Что предлагают для фермеров архитекторы из Дании – читайте в материале.

Архитектурная студия NORRØN спроектировала замечательный домик в сельской местности близ Копенгагена, который прекрасно подойдет для любого, кто хочет жить за пределами города, сообщает Wallpaper.

Интересно Рай в горах: фото фантастического шале, в котором хочется провести всю зиму

Этот проект – великолепное воплощение баланса между традициями и современностью и поможет владельцам восстановить связь с природой.

Внешняя простота / Фото Wallpaper

Форма и функциональность здания опираются на традиционные техники и привычные формы, однако дизайн имеет нотку современности. Особой современности композиции добавляют бетонные панели с латунными швами.

Много пространства и ничего лишнего / Фото Wallpaper

Крыша наследует региональную технику соломенных покрытий. Объем крыши придает зданию мягкости и игривости.

Большие окна обеспечивают свет и комфорт / Фото Wallpaper

Не обязательно строить большой и потрясающе дорогой дом, чтобы он запомнился и в нем хотелось жить. Фермерский дом от датских архитекторов – яркое тому подтверждение.