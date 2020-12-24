Красота минимализма: в Дании спроектировали уютный и функциональный дом для фермеров – фото
Фермерские домики – особые здания, которые должны сочетать функциональность и комфорт. Что предлагают для фермеров архитекторы из Дании – читайте в материале.
Архитектурная студия NORRØN спроектировала замечательный домик в сельской местности близ Копенгагена, который прекрасно подойдет для любого, кто хочет жить за пределами города, сообщает Wallpaper.
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Этот проект – великолепное воплощение баланса между традициями и современностью и поможет владельцам восстановить связь с природой.
Внешняя простота / Фото Wallpaper
Форма и функциональность здания опираются на традиционные техники и привычные формы, однако дизайн имеет нотку современности. Особой современности композиции добавляют бетонные панели с латунными швами.
Много пространства и ничего лишнего / Фото Wallpaper
Крыша наследует региональную технику соломенных покрытий. Объем крыши придает зданию мягкости и игривости.
Большие окна обеспечивают свет и комфорт / Фото Wallpaper
Не обязательно строить большой и потрясающе дорогой дом, чтобы он запомнился и в нем хотелось жить. Фермерский дом от датских архитекторов – яркое тому подтверждение.
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