Рай у горах: фото фантастичного шале, в якому хочеться провести всю зиму
Гори – це місце, яке особливо манить взимку. Про розкішний будиночок, в якому хочеться залишитися аж до настання теплих днів – у матеріалі.
Чудовий будиночок у швейцарських Альпах спроєктував франко-швейцарський архітектор Александр де Гарідель, повідомляє Harmonies.
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Будинок став коштовним прикладом ультрасучасної м'якості, який забезпечує комфорт. Естетичний хутір посеред гір поєднує сучасність із традиційними матеріалами.
Дім оточений засніженими горами / Фото Harmonies
Будинок має три рівні, його площа складає 800 квадратних метрів. Сільський стиль та дизайн в поєднанні із сучасністю утворює унікальну та вишукану атмосферу.
Коктейль – чудова ідея / Фото Harmonies
Житло підходить як для великих шумних компаній, так і для невеликих сімей, які хочуть насолодитися спокоєм та зануритися у думки.
Дивіться більше фото дивовижного будинку в Альпах:
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