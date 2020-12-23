Гори – це місце, яке особливо манить взимку. Про розкішний будиночок, в якому хочеться залишитися аж до настання теплих днів – у матеріалі.

Чудовий будиночок у швейцарських Альпах спроєктував франко-швейцарський архітектор Александр де Гарідель, повідомляє Harmonies.

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Будинок став коштовним прикладом ультрасучасної м'якості, який забезпечує комфорт. Естетичний хутір посеред гір поєднує сучасність із традиційними матеріалами.

Дім оточений засніженими горами / Фото Harmonies

Будинок має три рівні, його площа складає 800 квадратних метрів. Сільський стиль та дизайн в поєднанні із сучасністю утворює унікальну та вишукану атмосферу.

Коктейль – чудова ідея / Фото Harmonies

Житло підходить як для великих шумних компаній, так і для невеликих сімей, які хочуть насолодитися спокоєм та зануритися у думки.

Дивіться більше фото дивовижного будинку в Альпах: