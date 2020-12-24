Фермерські будиночки – особливі будівлі, які мають поєднувати функціональність та затишок. Що пропонують для фермерів архітектори з Данії – читайте у матеріалі.

Архітектурна студія NORRØN спроєктувала чудовий будиночок у сільській місцевості поблизу Копенгагена, який чудово підійде для будь-кого, хто хоче жити за межами міста, повідомляє Wallpaper.

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Цей проєкт – чудове втілення балансу між традиціями та сучасністю і покликаний допомогти власникам відновити зв'язок з природою.

Зовнішня простота / Фото Wallpaper

Форма та функціональність будинку опираються на традиційні техніки та звичні форми, однак дизайн має нотку сучасності. Особливої сучасності композиції додають бетонні панелі з латунними швами.

Багато простору і нічого зайвого / Фото Wallpaper

Дах наслідує регіональну техніку солом'яних покриттів. Об’єм даху додає будівлі м’якості та грайливості.

Великі вікна забезпечують світло та комфорт / Фото Wallpaper

Не обов'язково будувати великий та приголомшливо дорогий будинок, аби він запам'ятався і в ньому хотілося жити. Фермерський будинок від данських архітекторів – яскраве тому підтвердження.