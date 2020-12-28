Павільйони – це невеликі конструкції, які проєктують під конкретні завдання. Детальніше про ці дивовижні споруди, які стають у великій пригоді – у матеріалі.

Доволі часто перед суспільством постають виклики, які потребують негайних, але не надто тривалих рішень. Саме тут у пригоді стають павільйони. Портал Wallpaper склав список невеликих функціональних споруд, які варті найбільшої уваги.

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Павільйон для вакцинації проти Covid-19, Італія

Проєкт розробив архітектор Стефано Боері разом із командою консультантів. Павільйон має розташовуватися посеред площі, що допоможе зберігати дистанцію між людьми та забезпечить швидку доступність до павільйону. Квітка символізує акт відповідальності суспільства, любов до інших та переосмислення життя.

Stereofrom slab, Чикаго, США

Творіння студії SOM було повністю збудоване за допомогою робототехніки. Це дозволило зменшити кількість використаного матеріалу аж на 20%, що й хотіли продемонструвати архітектори. Цей проєкт – хороша відповідь на необхідність ефективного управління відходами будівництва.

Andromeda Reimagined: Sanctuary in Deep Playa, Невада, США

Цей декоративний тіньовий павільйон був розроблений для Burning Man Джоном Марксом. Його команда була натхненна мистецькою темою Burning Man "Метаморфоза" і переосмислила грецький міф про Андромеду в історію розширення можливостей жінок. П'ятигранна піраміда має висоту 26 футів.

Potemkin Theatre, Лондон

Maich Swift Architects спроєктував театр на даху у східному Лондоні. Творці надихнулися будинком месьє Юло у фільмі Жака Таті "Mon Oncle". Триповерховий театр на даху виготовлений з конструкційного каркаса з брусованого шпонованого бруса та фасаду з фарбованих полотняних панелей.

Павільйони – це чудове рішення для нагальних проблем, яке не потребує великого бюджету і може вразити естетичністю.