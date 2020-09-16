Лабиринт, который внешне напоминает крепость является одним из самых знаковых проектов известного испанского архитектора Рикардо Бофилла. Недавно ему исполнилось 80 лет, поэтому это хороший повод вспомнить эту архитектурную жемчужину в городе Кальп, что на испанском побережье.

Во время проектирования архитектор вдохновился ансамблем типичной касбы – крепости в городах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Archdaily.

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Яркие цвета, покрывающие внешний и внутренний фасады, подобраны как для контраста к естественным тонам, так и для ее дополнения. В частности Рикардо Бофилл использовал нежный розовый, терракотовый и голубые цвета.



Каждое здание имеет свою форму / Фото Archdaily

Проект сформирован как крепость, но выглядит так, будто он выходит из скалистых скал. Впрочем план здания имеет нелогичный и довольно запутанный рисунок. В частности, архитектор стремился переосмыслить типичную касбу.



С верхних этажей открывается волшебный вид / Фото Archdaily

Так, хаотичность расположения лестницы, площадок и мостов, является современной иллюстрацией беспорядка внутри типичной касбы. В то же время здесь создано более 50 квартир.



Голубой обозначает публичные места / Фото Archdaily

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Если жилые помещения окрашены в разные оттенки красного, то лестницы и общие поверхности обрабатываются различными тонами синего, от голубого до индиго и фиолетового, в зависимости от погоды, целью которого является контраст с небом или создание визуальной связи с ним.

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