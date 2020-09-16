Крепость-лабиринт: знаковый проект Рикардо Бофилла в Испании – фантастические фото
Лабиринт, который внешне напоминает крепость является одним из самых знаковых проектов известного испанского архитектора Рикардо Бофилла. Недавно ему исполнилось 80 лет, поэтому это хороший повод вспомнить эту архитектурную жемчужину в городе Кальп, что на испанском побережье.
Во время проектирования архитектор вдохновился ансамблем типичной касбы – крепости в городах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Archdaily.
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Яркие цвета, покрывающие внешний и внутренний фасады, подобраны как для контраста к естественным тонам, так и для ее дополнения. В частности Рикардо Бофилл использовал нежный розовый, терракотовый и голубые цвета.
Каждое здание имеет свою форму / Фото Archdaily
Проект сформирован как крепость, но выглядит так, будто он выходит из скалистых скал. Впрочем план здания имеет нелогичный и довольно запутанный рисунок. В частности, архитектор стремился переосмыслить типичную касбу.
С верхних этажей открывается волшебный вид / Фото Archdaily
Так, хаотичность расположения лестницы, площадок и мостов, является современной иллюстрацией беспорядка внутри типичной касбы. В то же время здесь создано более 50 квартир.
Голубой обозначает публичные места / Фото Archdaily
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Если жилые помещения окрашены в разные оттенки красного, то лестницы и общие поверхности обрабатываются различными тонами синего, от голубого до индиго и фиолетового, в зависимости от погоды, целью которого является контраст с небом или создание визуальной связи с ним.
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