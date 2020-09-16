Лабіринт, який зовні нагадує фортецю є одним з найбільш знакових проєктів відомого іспанського архітектора Рікардо Бофілла. Нещодавно йому виповнилось 80 років, тож це хороший привід згадати цю архітектурну перлину в місті Кальп, що на іспанському узбережжі.

Під час проєктування архітектор надихнувся ансамблем типової касби – фортеці в містах Близького Сходу та Північної Африки, повідомляє Archdaily.

Ще: Тривимірні будинки: в Китаї звели багатоповерхівки з дивними терасами – фото

Яскраві кольори, що покривають зовнішній та внутрішній фасади, підібрані як для контрасту до природних тонів, так і для її доповнення. Зокрема Рікардо Бофілл використав ніжний рожевий, теракотовий та блакитні кольори.



Кожна будівля має свою форму / Фото Archdaily

Проєкт сформований як фортеця, проте виглядає так, ніби він виходить із скелястих скель. Втім план будівлі має нелогічне та доволі заплутаний малюнок. Зокрема, архітектор прагнув переосмислити типову касбу.



З верхніх поверхів відкривається чарівний краєвид / Фото Archdaily

Так, хаотичність розташування сходів, майданчиків та мостів, є сучасною ілюстрацією безладу всередині типової касби. Водночас тут створено понад 50 квартир.



Блакитний позначає публічні місця / Фото Archdaily

Вас зацікавить: Сінгапурські мотиви та вид на Монблан: фото помаранчевого будинку-близнюка з Швейцарії

Якщо житлові приміщення пофарбовані у різні відтінки червоного, то сходи та спільні поверхні обробляються різними тонами синього, від блакитного до індиго та фіолетового, залежно від погоди, метою якого є контраст з небом або створення візуального зв'язку з ним.

Дивіться більше фото фортеці-лабіринту: