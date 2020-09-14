В городе Таншань, что на севере Китая, появились дома под названием "Третье измерение". Жилой комплекс, состоящий из белых многоэтажек, отличается большим количеством нетипичных террас и балконов, выступающие далеко за фасад. Больше о странных домах – читайте в материале.

В общем жилой комплекс состоит из двух стометровых зданий со скошенным фасадом, пишет Archdaily.

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Важным условием для строительства этих сооружений было обеспечение каждой квартиры солнечным светом, поэтому форма и расположение помещений здесь обусловлены именно направлением света.



Такие ограничения ставят обычно китайские власти / Фото Archdaily

Жилой комплекс пытается воплотить в жизнь футуристический проект по трехмерному городскому поселению. Каждое из зданий здесь содержит 76 вертикальных апартаментов.



Жилые комплексы расположены посреди большого массива / Фото Archdaily

Главной особенностью жилого комплекса являются террасы различных форм, расположенных в шахматном порядке, которые обеспечивают свежим воздухом и видом на город жителей домов.



Балконы имеют крыши и перегородки по бокам / Фото Archdaily

Террасы имеют площадь, а квартиры с доступом к ним стоят дороже. Цена также зависит от этажа – пентхаусы обойдутся дороже, а квартиры в партере, конечно, дешевле.

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С северной стороны некоторые квартиры даже не имеют окон / Фото Archdaily