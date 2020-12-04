В Дании на территории бывшей тюрьмы построят современный жилой комплекс – фото
На окраине Копенгагена в муниципалитете Альбертслунд архитектурная компания Schmidt Hammer Lassen Architects построит современный экологический район с сохранением исторических жилых зданий. Особенность заключается в том, что новый район появится на территории бывшей тюрьмы. Больше о новом архитектурном проекте из Дании – читайте в материале.
Новый район построят в 15 километрах от центра Копенгагена, пишет Archdaily.
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Проект имеет цель открыть городу закрытый участок, создавая естественное городское продолжение. Район будет иметь площадь 160 000 квадратных метров, ведь охватывает не только исправительное учреждение, но и ряд других исторических зданий.
Фасады исторических зданий планируют осовременить / Фото Archdaily
Наше видение заключается в создании нового района с зеленым сердцем для всех граждан, который укрепляет социальную, климатическую и ландшафтную силу в Альбертслунде,
– рассказал разработчик.
По словам архитектора, они планируют сохранить как можно больше нынешнего здания тюрьмы и исторических зданий.
Новый район будет одним из самых озелененных в Копенгагене / Фото Archdaily
Новый район получит много зеленых насаждений, интеграцию городского сельского хозяйства, а также общественные зоны и спортивные сооружения.
Район будет состоять преимущественно из кирпичных зданий / Фото Archdaily
Само здание тюрьмы в форме звезды является знаковым и станет открытым пространством, окруженным деревьями. Вдохновленный прошлым, проект привлекает новые общественные связи и основную улицу, которая окружает территорию и связывает различные районы города вместе с нынешней зданием тюрьмы.
Тюрьму откроют для посетителей / Фото Archdaily
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Разработчики утверждают, что они использовали историю, стены и старые сады нынешней участки, чтобы создать новое место встреч для всего города.
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