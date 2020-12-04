На окраине Копенгагена в муниципалитете Альбертслунд архитектурная компания Schmidt Hammer Lassen Architects построит современный экологический район с сохранением исторических жилых зданий. Особенность заключается в том, что новый район появится на территории бывшей тюрьмы. Больше о новом архитектурном проекте из Дании – читайте в материале.

Новый район построят в 15 километрах от центра Копенгагена, пишет Archdaily.

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Проект имеет цель открыть городу закрытый участок, создавая естественное городское продолжение. Район будет иметь площадь 160 000 квадратных метров, ведь охватывает не только исправительное учреждение, но и ряд других исторических зданий.



Фасады исторических зданий планируют осовременить / Фото Archdaily

Наше видение заключается в создании нового района с зеленым сердцем для всех граждан, который укрепляет социальную, климатическую и ландшафтную силу в Альбертслунде,

– рассказал разработчик.

По словам архитектора, они планируют сохранить как можно больше нынешнего здания тюрьмы и исторических зданий.



Новый район будет одним из самых озелененных в Копенгагене / Фото Archdaily

Новый район получит много зеленых насаждений, интеграцию городского сельского хозяйства, а также общественные зоны и спортивные сооружения.



Район будет состоять преимущественно из кирпичных зданий / Фото Archdaily

Само здание тюрьмы в форме звезды является знаковым и станет открытым пространством, окруженным деревьями. Вдохновленный прошлым, проект привлекает новые общественные связи и основную улицу, которая окружает территорию и связывает различные районы города вместе с нынешней зданием тюрьмы.



Тюрьму откроют для посетителей / Фото Archdaily

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Разработчики утверждают, что они использовали историю, стены и старые сады нынешней участки, чтобы создать новое место встреч для всего города.