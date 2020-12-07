Маленька вежа у доволі небезпечному районі Чапультепек є хорошим прикладом сучасної прогресивної архітектури. Детальніше про урбаністичну будівлю в нерозвинутій місцевості – у матеріалі.

"AI Tower" – це проєкт студії HW у мексиканській Морелії. Район Чапультепек, в якому збудований цей житловий комплекс, раніше був цікавим та прогресивним, але зараз переживає занепад, повідомляє ArchDaily.

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Цей проєкт одразу вирізняється сучасним мінімалістичним виглядом.

Мінімалістичний, проте досконалий вигляд житлового комплексу / Фото ArchDaily

Алюмінієві жалюзі на вікнах, які розсіюють падіння сонячних променів на світанку, приховують скляні фасади та завершують архітектурний фрагмент. Окрім того, вони забезпечують надійний захист будинку від сторонніх очей.

Максимальна приватність та захищеність від сторонніх очей / Фото ArchDaily

Всередині комплекс розділено на кілька частин: загальний підземний паркінг, приватний гараж власників, склад та кілька квартир.

Просторий та сучасний індивідуальний гараж / Фото ArchDaily

"AI Tower" – світла пляма на карті злочинного місця. Приємний дизайн та функціональність будинку мають стати тією іскрою, яка знову запалить вогонь розвитку у районі Чапультепек.