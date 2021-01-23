Культовая крыша и традиционный дизайн: в Китае спроектировали впечатляющий офис – фото
Анализируя офисные здания, можно многое сказать и об организациях, которые их занимают. Powerhouse – компания, которая не пренебрегает этим правилом. О здании-рецепции для граждан, в которой продумана каждая деталь – в нашем материале.
В новом районе города Биньхай энергетическая компания Powerhouse создала центр приема граждан, который станет украшением целого района, сообщает Designboom.
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Здание, расположенное рядом с озером Цзинь Хай. Это изящная стеклянная коробка, увенчанная современными "летающими карнизами".
Традиционная форма крыши имеет функциональное назначение / Фото Designboom
По мнению архитекторов, культовый дизайн крыши и гибкость интерьера обеспечат долгое и разностороннее будущее здания.
Местоположение гарантирует превосходные виды / Фото Designboom
Характерные углы крыши являются особенностью старинных китайских зданий, а также они предназначены для отвода дождевой воды. Диагональные балки крыши образуют сетку, которая выполняет роль навеса, обеспечивая стеклянный павильон тенью.
"Бумажная крыша"– главная особенность здания / Фото Designboom
Внутри павильона есть большой атриум. Просторный вид на озеро и сады усиливают открытую атмосферу и создают светлое, приветливое пространство. На втором этаже расположены офисы и смотровой балкон, а также зоны отдыха.
Новый офис Powerhouse – прекрасный пример того, как офис может составить положительное впечатление о компании.
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