Аналізуючи офісні споруди, можна багато сказати і про організації, що їх займають. Powerhouse – компанія, що не нехтує цим правилом. Про будівлю-рецепцію для громадян, в якій продумана кожна деталь – у нашому матеріалі.

У новому районі міста Біньхай енергетична компанія Powerhouse створила центр прийому громадян, який стане окрасою цілого району, повідомляє Designboom.

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Будівля, розташована поруч із озером Цзінь Хай. Це витончена скляна коробка, увінчана сучасними "літаючими карнизами".

Традиційна форма даху має функціональне призначення / Фото Designboom

На думку архітекторів, культовий дизайн даху та гнучкість інтер'єру забезпечать довге та різнобічне майбутнє будівлі.

Місце розташування гарантує чудові краєвиди / Фото Designboom

Характерні кути даху є особливістю старовинних китайських будівель, а також вони призначені для відведення дощової води. Діагональні балки даху утворюють сітку, яка виконує роль навісу, забезпечуючи скляний павільйон тінню.

"Паперовий дах" – головна особливість будівлі / Фото Designboom

Всередині павільйону є великий атріум. Просторий вид на озеро та сади підсилюють відкриту атмосферу та створюють світлий, привітний простір. На другому поверсі розташовані офіси та оглядовий балкон, а також зони відпочинку.

Новий офіс Powerhouse – чудовий приклад того, як офіс може скласти позитивне враження про компанію.