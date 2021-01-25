Новый гранд-театр расположен в слаборазвитом районе города Гуанчжоу. Проект призван привлечь туристов и жителей города к культурной жизни.

Источник: Dezeen

Архитектор Стивен Чилтон спроектировал театр в Гуанчжоу. Это новый памятник традициям Китая, который имеет уникальную форму, определенную исторической связью города с шелком.

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Фасад здания украшен многими узорами, которые отражают культуру Китая.

Волнистая красная обшивка фасада / Фото Dezeen

В театре планируют проводить самые разнообразные события: от традиционных представлений до гостевых продюсерских кампаний. В центре здания размещена круглая аудитория со всеми вспомогательными помещениями, включая места для репетиций и кабинеты.

Форма здания напоминает складки шелка / Фото Dezeen

Зрительный зал разработан для проведения водного шоу. Он окружен 360 светодиодными экранами, тогда как над сценой есть 12 акробатических подъемников и три акробатические дорожки. Сама сцена стоит над девятиметровым бассейном и может быть поднята или опущена для проведения спектаклей на воде.

В театре будут представлены традиционные и современные виды искусств / Фото Dezeen

На красном фасаде здания нарисована серия золотых животных. Сюжет взят из местного мифа о 100 птицах, что отдают дань Фениксу. Персонажам Феникса были предоставлены выдающиеся места, тогда как птицы располагались над фасадом.

Зрительный зал / Фото Dezeen

Театр с фантастическим дизайном воодушевлен историей Гуанчжоу и будет долго радовать гостей и жителей города.