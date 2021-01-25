Новий ґранд-театр розташований у слаборозвиненому районі міста Гуанчжоу. Проєкт покликаний залучити туристів та жителів міста до культурного життя.

Джерело: Dezeen

Архітектор Стівен Чілтон спроєктував театр у Гуанчжоу. Це новий пам’ятник традиціям Китаю, який має унікальну форму, визначену історичним зв'язком міста з шовком.

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Фасад будівлі прикрашений багатьма візерунками, що відображають культуру Китаю.

Хвиляста червона обшивка фасаду / Фото Dezeen

У театрі планують проводити найрізноманітніші події: від традиційних вистав до гостьових продюсерських кампаній. У центрі будівлі розміщена кругла аудиторія з усіма допоміжними приміщеннями, включно з місцями для репетицій та кабінетами.

Форма будівлі нагадує складки шовку / Фото Dezeen

Глядацька зала розроблена для проведення водного шоу. Вона оточена 360 світлодіодними екранами, тоді як над сценою є 12 акробатичних підіймачів та три акробатичні доріжки. Сама сцена стоїть над дев'ятиметровим басейном і може бути піднята або опущена для проведення вистав на воді.

У театрі будуть представлені традиційні та сучасні види мистецтв / Фото Dezeen

На червоному фасаді будівлі намальовано серію золотих тварин. Сюжет взятий із місцевого міфу про 100 птахів, які віддають шану Феніксу. Персонажам Фенікса було надано видатні місця, тоді як птахи розташовувались над фасадом.

Глядацька зала / Фото Dezeen

Театр із фантастичним дизайном натхнений історією Гуанчжоу та буде довго радувати гостей та жителів міста.