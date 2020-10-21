Если вы давно хотите купить квартиру для того, чтобы потом ее перепродать, стоит проанализировать все риски для потенциальной инвестиции. В частности, покупатель должен быть уверенным в надежности компании-застройщика. Если с репутацией у продавца все в порядке – хорошим способом сэкономить на покупке жилья является инвестиция в жилье в начале строительства. Больше – читайте в материале.

Цены на жилье самые низкие именно на старте строительства, сообщает Дом 24.

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Способ сэкономить

Идеальный вариант, объясняют эксперты девелоперской компании LEV Development, покупать квартиру на начальном этапе строительства, поскольку, разница между ценами покупки и продажи готового жилья может составлять в среднем до 40%.

Покупать квартиру на старте строительства – выгодно / Фото Unsplash

Около 60% квартир LEV Development приобретаются на начальном этапе строительства,

– рассказывают в компании

При инвестировании вы увеличиваете свой вклад с каждым этапом строительства, чем ближе дом к сдаче в эксплуатацию – тем он дороже.

Риски

Очевидно, что вкладывать деньги на начальном этапе строительства, следует только при безупречной репутации компании-застройщика или уверенности в своих действиях.

Надо детально изучить репутацию застройщика / Фото Unsplash

Менее рискованная инвестиция – на поздних этапах строительства, но даже такой вариант позволяет получить прибыль в размере до 20%. В этом случае надо уже ждать сдачи дома, продать квартиру и получить прибыль.

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Важнейшим фактором при выборе такого вида инвестиций является ликвидность или привлекательность жилого комплекса, в котором вы купили жилье.