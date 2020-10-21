Якщо ви давно хочете купити квартиру для того, щоб потім її перепродати, варто проаналізувати усі ризики для потенційної інвестиції. Зокрема, покупець повинен бути впевненим у надійності компанії-забудовника. Якщо з репутацією у продавця усе гаразд – хорошим способом заощадити на купівлі житла є інвестиція в житло на початку будівництва. Більше – читайте в матеріалі.

Ціни на житло найнижчі саме на старті будівництва, повідомляє Дім 24.

Читайте більше: Квартира для перепродажу: корисні поради, та чому це вдала ідея

Спосіб заощадити

Ідеальний варіант, пояснюють експерти девелоперської компанії LEV Development, купувати квартиру на початковому етапі будівництва, оскільки, різниця між цінами купівлі та продажу готового житла може складати в середньому до 40%.



Купувати квартиру на старті будівництва – вигідно / Фото Unsplash

Близько 60% квартир LEV Development купуються на початковому етапі будівництва,

– розповідають у компанії

При інвестуванні ви збільшуєте свій внесок з кожним етапом будівництва, чим ближче будинок до здачі в експлуатацію – тим він дорожчий.

Ризики

Очевидно, що вкладати гроші на початковому етапі будівництва, слід тільки при бездоганній репутації компанії-забудовника або впевненості в своїх діях.



Треба детально вивчити репутацію забудовника / Фото Unsplash

Менш ризикована інвестиція — на пізніх етапах будівництва, але навіть такий варіант дозволяє отримати прибуток у розмірі до 20%. У цьому випадку треба вже чекати здачі будинку, продати квартиру й отримати прибуток.

Корисне: Перепланування квартири: що дозволено, а чого робити не можна – деталі

Найважливішим фактором при виборі такого виду інвестицій є ліквідність або привабливість житлового комплексу, в якому ви купили помешкання.