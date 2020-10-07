Перепланировка квартиры: что разрешено, а чего делать нельзя – детали
После приобретения квартиры многие покупатели задумываются о перепланировке помещения. Причин такого желания много, в частности иногда владельцев не устраивает планировка, которая была предусмотрена архитекторами. Впрочем, перед тем как делать такие кардинальные изменения – стоит знать что делать можно, а что запрещено. Больше – в нашем материале.
Конечно, владельцам никто не будет указывать, как должно выглядеть их жилье, но по законодательству существуют определенные ограничения, сообщает Дом 24.
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Некоторые работы можно проводить без бюрократических процедур, кое-что придется согласовывать с Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины( ГАСИ), а определенные изменения в квартире делать вообще запрещено.
Строит ознакомиться с законодательством / Фото Unsplash
Тонкости и нюансы перепланировки квартиры
Прежде всего, нужно четко определить, что именно вы собираетесь делать,
- рассказывают представители компании LEV Development.
Что говорит законодательство?
В 2017 году законодательством был определен перечень работ, которые не требуют документов или дают право на их выполнение.
На сегодня без получения разрешений можно выполнять работы, которые не предусматривают вмешательства в ограждающие (наружные стены квартиры) и опорные конструкции (колонны).
Что можно делать без разрешения
- переносить, демонтировать и устанавливать не опорные стены и перегородки;
- объединять раздельный санузел, если стена не имеет вентиляционных каналов и не является опорной;
- объединять кухню и комнату (если в квартире не предусмотрено газоснабжение);
- объединять кухню / комнату с лоджией (без демонтажа подоконного блока и изменений в системе отопления);
- менять расположение инженерного или сантехнического оборудования в пределах комнаты/санузла;
- производить замену трубопроводов систем отопления;
- делать новые балконные или оконные проемы.
Не весь ремонт требует согласования / Фото Unsplash
Хоть получения разрешения на такие работы и не требуют, но узаконить результат придется. Ведь параметры "де-факто" будут отличаться от того, что "де-юре" зафиксировано в техническом паспорте.
Впрочем, внесение изменений является довольно простой задачей. Для начала вам необходимо получить новый техпаспорт, в котором будут зафиксированы все изменения. Для этого обратитесь к специалисту, который имеет соответствующий сертификат.
Как поясняют в LEV Development, перенос или модернизация газового оборудования, вмешательство в опорные конструкции, выход за пределы помещения, разделение одной квартиры на две и другие глобальные изменения требуют разрешений.
Что категорически запрещено делать
Существует ряд ограничений по перепланировке / Фото Unsplash
- Демонтаж опорных стен и колонн, наружных стен.
- Перенос мокрых зон (санузел, кухня) вашей квартиры таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами соседей.
- Изменение конфигурации стояков отопления, газоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляционных шахт.
- Объединение кухни и единой жилой комнаты в квартирах с газовыми плитами / колонками
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Стоит ли узаконивать перемены?
Несмотря на потраченные деньги и время на узаконивание, заняться этим стоит. Ведь позже вам станет труднее распоряжаться своей собственностью.
Продать, передать по наследству, использовать как залог – все это можно будет делать на законных основаниях и без дополнительных затрат, – объясняют юристы LEV Development.
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