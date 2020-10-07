После приобретения квартиры многие покупатели задумываются о перепланировке помещения. Причин такого желания много, в частности иногда владельцев не устраивает планировка, которая была предусмотрена архитекторами. Впрочем, перед тем как делать такие кардинальные изменения – стоит знать что делать можно, а что запрещено. Больше – в нашем материале.

Конечно, владельцам никто не будет указывать, как должно выглядеть их жилье, но по законодательству существуют определенные ограничения, сообщает Дом 24.

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Некоторые работы можно проводить без бюрократических процедур, кое-что придется согласовывать с Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины( ГАСИ), а определенные изменения в квартире делать вообще запрещено.



Строит ознакомиться с законодательством / Фото Unsplash

Тонкости и нюансы перепланировки квартиры

Прежде всего, нужно четко определить, что именно вы собираетесь делать,

- рассказывают представители компании LEV Development.

Что говорит законодательство?

В 2017 году законодательством был определен перечень работ, которые не требуют документов или дают право на их выполнение.



На сегодня без получения разрешений можно выполнять работы, которые не предусматривают вмешательства в ограждающие (наружные стены квартиры) и опорные конструкции (колонны).

Что можно делать без разрешения

переносить, демонтировать и устанавливать не опорные стены и перегородки;

объединять раздельный санузел, если стена не имеет вентиляционных каналов и не является опорной;

объединять кухню и комнату (если в квартире не предусмотрено газоснабжение);

объединять кухню / комнату с лоджией (без демонтажа подоконного блока и изменений в системе отопления);

менять расположение инженерного или сантехнического оборудования в пределах комнаты/санузла;

производить замену трубопроводов систем отопления;

делать новые балконные или оконные проемы.



Не весь ремонт требует согласования / Фото Unsplash

Хоть получения разрешения на такие работы и не требуют, но узаконить результат придется. Ведь параметры "де-факто" будут отличаться от того, что "де-юре" зафиксировано в техническом паспорте.

Впрочем, внесение изменений является довольно простой задачей. Для начала вам необходимо получить новый техпаспорт, в котором будут зафиксированы все изменения. Для этого обратитесь к специалисту, который имеет соответствующий сертификат.

Как поясняют в LEV Development, перенос или модернизация газового оборудования, вмешательство в опорные конструкции, выход за пределы помещения, разделение одной квартиры на две и другие глобальные изменения требуют разрешений.

Что категорически запрещено делать



Существует ряд ограничений по перепланировке / Фото Unsplash

Демонтаж опорных стен и колонн, наружных стен.

Перенос мокрых зон (санузел, кухня) вашей квартиры таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами соседей.

Изменение конфигурации стояков отопления, газоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляционных шахт.

Объединение кухни и единой жилой комнаты в квартирах с газовыми плитами / колонками

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