Заморська резиденція розташована на островах Теркс і Кайкос, які належать до британської території у Карибському морі. Це чудовий маєток, який відрізаний від всього світу, має власний пляж та чудові цілодобові пейзажі.

Вілла називається Tip Of The Tail. Вона отримала назву в честь свого унікального розташування в кінці хвоста острова.

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Ця незрівнянна ділянка площею в один акр має відкритий берег перед віллою з однієї сторони, а на сході – приватну пляжну бухту з пальмами для тіні.

Витонченість та краса / Фото JamesEdition

Tip of the Tail була побудована у такий спосіб, щоб забезпечити мешканцям максимальний комфорт та якість відпочинку.

Палуба для відпочинку / Фото JamesEdition

Захоплюючий вид на океан є фоном для вілли. Тут передбачено, щоб із кожного доступного простору відкривався чудовий пейзаж. Розсувні двері відкривають терасу площею 185 квадратних метрів.

Відпочинок тут неймовірний / Фото JamesEdition

Басейн зі скляною стіною є центром уваги, прикрашений вбудованими канапами та оснащений світлодіодними ліхтарями.

Власний пляж / Фото JamesEdition

Велична обстановка комплексу збалансована із розважальними зонами. Приватний майданчик для пляжу та волейболу завершує цю територію під навісом пальм.

Комфортна спальня / Фото JamesEdition

Внутрішній дворик оснащений відкритим вогнищем, що створює надзвичайну затишну зону. Док-зона одночасно є платформою для йоги та відкритим спа-центром.

Обід серед моря / Фото JamesEdition

Це вілла – райський куточок для заможних людей, які хочуть відпочити від галасливого світу та великих амбіцій.