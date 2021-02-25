Лакшери с нотками минимализма: в Филадельфии завершается строительство жилой башни
В Филадельфии завершают воплощение фантастического проекта с крытым бассейном, чрезвычайной территорией и неземными пейзажами.
Один из крупнейших небоскребов Филадельфии – 47-этажная застройка на 108 резиденций – расположена вдоль знаменитой авеню искусств, прямо через дорогу от Центра искусств Киммеля.
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Новая башня является важным дополнением городского горизонта, издалека отмечая особый район искусств.
Инновационный проект / Фото Architect
Благодаря большим окнам каждая квартира залита естественным светом и предлагает панорамный вид на Авеню искусств, горизонт Филадельфии, реки Делавэр и Шуйлкилл.
Бассейн – изюминка комплекса / Фото Architect
Стеклянно-стальная башня спроектирована архитектурной студией KPF и выполнена подрядчиком Dranoff Properties. Помещения планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.
Новейшая башня – украшение города / Фото Architect
Башня имеет широкие пролеты и хорошо интегрированную структуру. Для пентхаусов продуманны открытые террасы, которые создают особую вершину башни.
Процесс строительства небоскреба / Фото Architect
На территории комплекса предусмотрены крытый бассейн и фитнес-центр с видом на центр Киммеля, спокойная библиотека, зал заседаний и детская игровая комната.
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