В Филадельфии завершают воплощение фантастического проекта с крытым бассейном, чрезвычайной территорией и неземными пейзажами.

Один из крупнейших небоскребов Филадельфии – 47-этажная застройка на 108 резиденций – расположена вдоль знаменитой авеню искусств, прямо через дорогу от Центра искусств Киммеля.

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Новая башня является важным дополнением городского горизонта, издалека отмечая особый район искусств.

Инновационный проект / Фото Architect

Благодаря большим окнам каждая квартира залита естественным светом и предлагает панорамный вид на Авеню искусств, горизонт Филадельфии, реки Делавэр и Шуйлкилл.

Бассейн – изюминка комплекса / Фото Architect

Стеклянно-стальная башня спроектирована архитектурной студией KPF и выполнена подрядчиком Dranoff Properties. Помещения планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Новейшая башня – украшение города / Фото Architect

Башня имеет широкие пролеты и хорошо интегрированную структуру. Для пентхаусов продуманны открытые террасы, которые создают особую вершину башни.

Процесс строительства небоскреба / Фото Architect

На территории комплекса предусмотрены крытый бассейн и фитнес-центр с видом на центр Киммеля, спокойная библиотека, зал заседаний и детская игровая комната.