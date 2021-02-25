Лакшері з нотками мінімалізму: у Філадельфії завершується будівництво житлової вежі
У Філадельфії завершують втілення фантастичного проєкту із критим басейном, надзвичайною територією та неземними пейзажами.
Один із найбільших хмарочосів Філадельфії – 47-поверхова забудова на 108 резиденцій – розташована вздовж знаменитої Авеню мистецтв, прямо через дорогу від Центру мистецтв Кіммеля.
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Нова вежа є важливим доповненням міського горизонту, здалеку відзначаючи особливий район мистецтв.
Інноваційний проєкт / Фото Architect
Завдяки великим вікнам кожна квартира залита природним світлом і пропонує панорамний вид на Авеню мистецтв, горизонт Філадельфії, річки Делавер та Шуйлкілл.
Критий басейн – родзинка комплексу / Фото Architect
Скляно-сталева вежа спроєктована архітектурною студією KPF та виконана підрядником Dranoff Properties. Помешкання планують здати в експлуатацію у 2022 році.
Новітня вежа – окраса міста / Фото Architect
Вежа має широкі прольоти і добре інтегровану структуру. Для пентхаусів продумані відкрит тераси, які створюють особливу вершину вежі.
Процес будівництва хмарочоса / Фото Architect
На території комплексу передбачено критий басейн та фітнес-центр з видом на центр Кіммеля, спокійну бібліотеку, зал засідань та дитячу ігрову кімнату.
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