На Аляске реконструировали поврежденные землетрясением офисы. После капитального ремонта девятиэтажный офис Key Bank Plaza, расположенный в центре Анкориджа, будет похожим на ледник.

Архитектурная фирма Perkins&Will планирует возродить офисное здание 1970-х годов на Аляске, которое разрушило землетрясение магнитудой 7,1 в 2018 году.

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Новый офис будет иметь обновленный интерьер и усовершенствованные сейсмические крепления.

Невероятная застекленная конструкция / Фото Dezeen

Новое современное здание обеспечит удобства будущим арендаторам, а также послужит оживлению разрушенного центра города. Капитальный ремонт является первым строительным проектом, который будет выполнен в центре Анкориджа за последние десять лет.

Фасад, имитирующий ледник / Фото Dezeen

Основная часть реконструкции предусматривает удаление имеющейся железобетонной облицовки и ее замену на гладкие угловые стеклянные плиты.

Строгий вид величественного здания / Фото Dezeen

Остекление от пола до потолка предназначено для предоставления зданию вида ледника, а еще таким образом помещения будут наполнены редким арктическим солнцем.

В сооружении продумано максимальное естественное освещение / Фото Dezeen

Ремонт будет завершен высадкой местных, устойчивых к засухе и заморозкам растений и совершенствованием горного ландшафта, окружающего здание.