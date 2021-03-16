Один из самых длинных мостов в мире: новая удивительная инфраструктура в Польше
В столице Польши сводят инновационное сооружение – пешеходный и велосипедный мост, который будет иметь впечатляющую длину и соединит районы города Варшава Прага и Пулноц, что протянулись над Вислой.
Источник:Аuto Swiat
Мэр Варшавы Рафал Тшасковський сообщил, что город строит один из самых длинных пешеходных и велосипедных мостов в мире. Проект уже готов, а строительство планируется завершить за 2-3 года.
Читайте также Социальная иллюзия и инфраструктура: невероятная пространственная выставка на улицах США
Как сообщает на своем вебсайте Муниципальное управление дорог Варшавы, длина нового моста составит примерно 500 метров.
Уникальное сооружение / Фото Аuto Swiat
По ширине конструкция согнута, словно молния. В самом узком месте ширина составит 6,9 метра, а над рекой мост расширяется до 16,3 метра.
Инновационный мост / Фото Аuto Swiat
Мост будет возведен на семи железобетонных опорах. На переезде есть две зоны отдыха с деревянными сиденьями. Проект предусматривает техническую возможность въезда специального автомобиля весом 3,5 тонны.
Проект, который станет украшением города / Фото Аuto Swiat
На строительство моста в городском бюджете предусмотрено 180 миллионов злотых.
За эти деньги будет построен мост, а также оборудованы дорожки, тротуары, пандусы, освещение и водоотведение.
Поделиться новостью