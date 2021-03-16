В столице Польши сводят инновационное сооружение – пешеходный и велосипедный мост, который будет иметь впечатляющую длину и соединит районы города Варшава Прага и Пулноц, что протянулись над Вислой.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковський сообщил, что город строит один из самых длинных пешеходных и велосипедных мостов в мире. Проект уже готов, а строительство планируется завершить за 2-3 года.

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Как сообщает на своем вебсайте Муниципальное управление дорог Варшавы, длина нового моста составит примерно 500 метров.

Уникальное сооружение / Фото Аuto Swiat

По ширине конструкция согнута, словно молния. В самом узком месте ширина составит 6,9 метра, а над рекой мост расширяется до 16,3 метра.



Инновационный мост / Фото Аuto Swiat

Мост будет возведен на семи железобетонных опорах. На переезде есть две зоны отдыха с деревянными сиденьями. Проект предусматривает техническую возможность въезда специального автомобиля весом 3,5 тонны.

Проект, который станет украшением города / Фото Аuto Swiat

На строительство моста в городском бюджете предусмотрено 180 миллионов злотых.

1 злотый = 7,18 гривны

За эти деньги будет построен мост, а также оборудованы дорожки, тротуары, пандусы, освещение и водоотведение.