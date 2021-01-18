Сайгон – город с высокой плотностью застройки, где нет пространств с зеленью и деревьями. О невероятном доме-саде среди многоэтажек, который переполнен растительностью – в нашем материале.

Среди дорог и жилых комплексов в городе Сайгон студия дизайна MIA спроектировала уникальную виллу "Sky House", информирует Archdaily.

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В густонаселенном районе столицы Вьетнама многочисленные небоскребы построены чрезвычайно плотно друг к другу. Среди них эта белоснежная вилла скрывается будто в долине.

Уникальный дизайн дома / Фото Archdaily

Главной целью дизайнеров было создание связей между пространствами, чтобы природные элементы можно было вставлять и переносить через каждый уголок жилой площади.

Зеленые насаждения в каждом уголке дома / Фото Archdaily

Поскольку пространство участка ограничено, дом разделили пополам. Первая половина посвящена воде и деревьям, другая половина – это семейные комнаты.

Искусственный водоем посреди виллы / Фото Archdaily

Дом спроектирован таким образом, что в каждую комнату попадает максимум солнечного света. Также предусмотрено использование природных ресурсов, поэтому потребление коммунальных услуг здесь минимальное.

Вид жилого района / Фото Archdaily

Вилла в Сайгоне – прекрасный пример, как среди густонаселенного и застроенного города создать свой райский уголок.

Больше фото виллы можно посмотреть здесь: