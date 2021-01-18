Ландшафтный парк посреди дома: новая вилла с буйной растительностью в Сайгоне – фото
Сайгон – город с высокой плотностью застройки, где нет пространств с зеленью и деревьями. О невероятном доме-саде среди многоэтажек, который переполнен растительностью – в нашем материале.
Среди дорог и жилых комплексов в городе Сайгон студия дизайна MIA спроектировала уникальную виллу "Sky House", информирует Archdaily.
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В густонаселенном районе столицы Вьетнама многочисленные небоскребы построены чрезвычайно плотно друг к другу. Среди них эта белоснежная вилла скрывается будто в долине.
Уникальный дизайн дома / Фото Archdaily
Главной целью дизайнеров было создание связей между пространствами, чтобы природные элементы можно было вставлять и переносить через каждый уголок жилой площади.
Зеленые насаждения в каждом уголке дома / Фото Archdaily
Поскольку пространство участка ограничено, дом разделили пополам. Первая половина посвящена воде и деревьям, другая половина – это семейные комнаты.
Искусственный водоем посреди виллы / Фото Archdaily
Дом спроектирован таким образом, что в каждую комнату попадает максимум солнечного света. Также предусмотрено использование природных ресурсов, поэтому потребление коммунальных услуг здесь минимальное.
Вид жилого района / Фото Archdaily
Вилла в Сайгоне – прекрасный пример, как среди густонаселенного и застроенного города создать свой райский уголок.
Больше фото виллы можно посмотреть здесь:
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