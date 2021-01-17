Зеленая гавань посреди пустыни: фото неповторимой виллы в Бахрейне
Большую часть территории Бахрейна занимает каменистая и песчаная пустыня – это страна с достаточно жарким климатом и песчаными бурями. Вариация дома с оазисом зелени, искусственными водоемами и прохладой – в нашем материале.
Вилла расположена в искусственно созданном архипелаге Бахрейна Амвадж. Это группа рукотворных островов в Персидском заливе. Авторами проекта стала архитектурная фирма MORIQ, информирует Archdaily.
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Дом площадью 778 квадратных метров выполнен в современном стиле.
Дом построен на участке почти 7 аров / Фото Archdaily
Вилла построена в трех уровнях, которые соединены с помощью лестницы и лифта. На нижнем этаже есть хорошо оборудованный тренажерный зал с сауной. Также здесь присутствуют кухня и столовая.
Просторный внутренний дворик / Фото Archdaily
Две спальни и домашний кинотеатр занимают средний уровень. На последнем этаже запланировано пространство для отдыха.
Минималистичный дизайн виллы / Фото Archdaily
Практически каждая комната в доме имеет визуальный и физический доступ наружу. В дизайне также использовали старые рекультивированные двери как элемент интерьера.
Оазис посреди дома / Фото Archdaily
В вилле предусмотрено несколько пространств с живописной и пышной растительностью. Представленные здесь и небольшие искусственные водоемы, которые поддерживают зелень и дают такую желанную прохладу в жарком климате.
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