Сайгон – місто із високою щільністю забудови, де бракує просторів із зеленню та деревами. Про неймовірний будинок-сад серед багатоповерхівок, який переповнений рослинністю – у нашому матеріалі.

Серед доріг та житлових комплексів у місті Сайгон студія дизайну MIA спроєктувала унікальну віллу "Sky House", інформує Archdaily.

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В густонаселеному районі столиці В'єтнаму численні хмарочоси побудовані надзвичайно щільно один до одного. Поміж них ця білосніжна вілла ховається ніби у долині.

Унікальний дизайн дому / Фото Archdaily

Головною метою дизайнерів було створення зв’язків між просторами, щоб природні елементи можна було вставляти та переносити через кожен куточок житлової площі.

Зелені насадження у кожному куточку будинку / Фото Archdaily

Оскільки простір ділянки обмежений, будинок розділили навпіл. Перша половина присвячена воді та деревам, інша половина – це сімейні кімнати.

Штучна водойма посеред вілли / Фото Archdaily

Будинок спроєктований у такий спосіб, що у кожну кімнату потрапляє максимум сонячного світла. Також передбачене використання природних ресурсів, тому споживання комунальних послуг тут мінімальне.

Вид житлового району / Фото Archdaily

Вілла у Сайгоні – чудовий приклад, як посеред густонаселеного та забудованого міста створити свій райський куточок.

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