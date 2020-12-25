Лесная магия: в Чили спроектировали дом, о котором хочется помечтать – фото
Тишина, покой и единение с природой – это базовые вещи, которые необходимы для отдыха от шумного мегаполиса. О волшебной лесной хижине на берегу реки, которая надолго затянет в мечты – в материале.
Дом внешне похож на огромный фонарь, спрятанный в глубоком лесу. Проект, получивший название La Invernadera, не задумывался как постоянный дом. Конструкция позволяет легко демонтировать здание и перестроить в любом другом месте, передает Dezeen.
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Конструкция дома состоит из трех материалов: чилийской сосны, поликарбоната и сетки. Каждый из них представляет определенную стихию природы: деревья, листья и свет.
Волшебный домик в лесу / Фото Dezeen
Тени, которые образуются на сетчатых стенах, днем имеют золотистый цвет, а ночью получают энергию от искусственного освещения.
В полной тишине и покое / Фото Dezeen
Дом имеет площадь 54 квадратных метра и разделен на три этажа. На первом этаже дома есть гостиная с дровяной печью и мини-кухня, небольшая ванная комната и спальня. Стеклянные двери ведут на палубу.
На строительство ушло 20 дней / Фото Dezeen
Три этажа здания, благодаря косым стенам, идут на убыль. Лестница ведет на первый и второй этаж. По обе стороны от нее есть места для отдыха, где можно насладиться красивым видом на лес.
Очень уютный интерьер / Фото Dezeen
La Invernadera – идеальная лесная хижина, в которой можно отдохнуть от повседневной жизни.
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