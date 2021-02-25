Прекрасна садиба у лісопарку унікальна своєю прекрасною природною красою та особливою фауною. Садиба складається з лісу та витонченого простору. Вона ідеально підходить для людей, які хочуть приватного життя.

Вілла розташована на півночі штату Мен. Вона має широкі вікна, що обрамляють найцінніші види на місцевість.

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Пара, якій належить будинок, брала участь у проєктуванні та зведенні дому, оскільки хотіла побудувати житло своєї мрії.

Затишний вигляд будиночка / Фото Dwell

Площа ділянки, на якій розташований лісовий дім, має 10 акрів. Нахилена споруда вбудована у лісовий ландшафт та заглиблюється в оточення природи.

Хатина у лісі / Фото Dwell

Звивиста набережна з'єднує дім і зону паркування, простежуючи ліс та валунове поле, дозволяючи власникам будинків проникнути в ритми природи.

Стежка для прогулянок / Фото Dwell

В інтер`єрі переважають земляні кольорові тони, які доповнюються сучасними деталями та просторими вікнами.

Через вікна відкривається неземний вид / Фото Dwell

Вночі великі вікна та двері дозволяють теплому світлу проникати у віддалений ліс.

Дім посеред лісу – це втілення сучасної естетики та довговічності, які необхідні для екстремальних погодних змін в штаті Мен.