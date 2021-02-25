Лісова казка: як виглядає затишна американська мрія – фото
Прекрасна садиба у лісопарку унікальна своєю прекрасною природною красою та особливою фауною. Садиба складається з лісу та витонченого простору. Вона ідеально підходить для людей, які хочуть приватного життя.
Джерело:Dwell
Вілла розташована на півночі штату Мен. Вона має широкі вікна, що обрамляють найцінніші види на місцевість.
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Пара, якій належить будинок, брала участь у проєктуванні та зведенні дому, оскільки хотіла побудувати житло своєї мрії.
Затишний вигляд будиночка / Фото Dwell
Площа ділянки, на якій розташований лісовий дім, має 10 акрів. Нахилена споруда вбудована у лісовий ландшафт та заглиблюється в оточення природи.
Хатина у лісі / Фото Dwell
Звивиста набережна з'єднує дім і зону паркування, простежуючи ліс та валунове поле, дозволяючи власникам будинків проникнути в ритми природи.
Стежка для прогулянок / Фото Dwell
В інтер`єрі переважають земляні кольорові тони, які доповнюються сучасними деталями та просторими вікнами.
Через вікна відкривається неземний вид / Фото Dwell
Вночі великі вікна та двері дозволяють теплому світлу проникати у віддалений ліс.
Дім посеред лісу – це втілення сучасної естетики та довговічності, які необхідні для екстремальних погодних змін в штаті Мен.
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