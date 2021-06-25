Архитектор Фрэнк Гери представил общественности Luma Arles – невероятный культурный центр, который облицован 11 тысячами панелей из нержавеющей стали.
Кстати Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Культурный комплекс площадью 11 гектаров основан наследницей швейцарской фармацевтической династии и коллекционером современного искусства Майей Хоффман.
Фантастический дизайн башни / Фото Dezeen
Башня Гэри станет центральным объектом нового арт-квартала. В здании расположены выставочные галереи, пространства для специальных проектов и конференц-залы.
Уникальный фасад из тысяч элементов / Фото Dezeen
Ранее сообщалось, что запланированная смета на художественный городок в Арле составляет 100 миллионов евро. Конечную сумму владельцы отказались называть, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Сооружение сразу выделяется из окружающего пространства / Фото Dezeen