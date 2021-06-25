Архітектор Френк Гері представив громадськості Luma Arles – неймовірний культурний центр, який облицьований 11 тисячами панелей з нержавіючої сталі.
До речі Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3
Культурний комплекс площею 11 гектарів заснований спадкоємицею швейцарської фармацевтичної династії і колекціонером сучасного мистецтва Майєю Хоффман.
Фантастичний дизайн вежі / Фото Dezeen
Вежа Гері стане центральним об'єктом нового арт-кварталу. У будівлі розташовані виставкові галереї, простори для спеціальних проектів та конференц-зали.
Унікальний фасад з тисяч елементів / Фото Dezeen
Раніше повідомлялося, що запланований кошторис на мистецьке містечко в Арлі становить 100 мільйонів євро. Кінцеву суму власники відмовилися називати, посилаючись на конфіденційність інформації.
Споруда одразу виділяється з навколишнього простору / Фото Dezeen