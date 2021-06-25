Магическая башня: как выглядит новое художественное сооружение во Франции

25 июня 2021 , 21:40
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Источник:

Dezeen

Вскоре в городке Арль на юге Франции, откроет свое двери невероятная художественная башня Luma Arles. Фасад здания будет указателем для посетителей и туристов, который будет заметным с большого расстояния.

Архитектор Фрэнк Гери представил общественности Luma Arles невероятный культурный центр, который облицован 11 тысячами панелей из нержавеющей стали.

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Культурный комплекс площадью 11 гектаров основан наследницей швейцарской фармацевтической династии и коллекционером современного искусства Майей Хоффман.

Фантастический дизайн башни / Фото Dezeen

Башня Гэри станет центральным объектом нового арт-квартала. В здании расположены выставочные галереи, пространства для специальных проектов и конференц-залы.

Уникальный фасад из тысяч элементов / Фото Dezeen

Ранее сообщалось, что запланированная смета на художественный городок в Арле составляет 100 миллионов евро. Конечную сумму владельцы отказались называть, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Сооружение сразу выделяется из окружающего пространства / Фото Dezeen

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська