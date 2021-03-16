На юге Франции завершается строительство амбициозного культурного проекта художественной башни "Luma Arles". Инновационный проект – это скрученное здание, покрытое многочисленными панелями из нержавеющей стали.

Высокую извилистую геометрическую башню создал известный архитектор Фрэнк Гери. Его последний блокбастер отличается высотой в 26 метров и необычным строительством.

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Характерный фасад "одет" в 11 тысяч алюминиевых панелей с неправильным расположением, разбитых многочисленными стеклянными оконными коробками. Угловая башня поднимается с цилиндрической стеклянной основы.

Скрученная башня Фрэнка Гери откроет свои двери в июне 2021 года. Башня расположена в сердце культурного южного городка Арль на площади в 27 акров.

Уникальное покрытие башни поражает / Фото Аrtnews

Сама башня будет иметь площадь 15 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся залы для семинаров, выставочные площади, научно-исследовательские помещения, аудитория и кафе для центра искусств, созданные швейцарской коллекционеркой Майей Хофманн в 2004 году.

Космический вид комплекса / Фото Аrtnews

Необычной формы основа перекликается с "Звездной ночью" художника Винсента ван Гога.

Приют для культуры и искусства / Фото Аrtnews

Четыре крупных промышленных здания на территории "Luma Arles", которые ранее были производственной и ремонтной площадкой для французской национальной железнодорожной отрасли, были отремонтированы нью-йоркскими архитекторами Selldorf.

Эти огромные пространства используются для инсталляций и резиденций художников: с 2008 года более 100 художников демонстрировали работы на этом пространстве.