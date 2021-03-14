Проект "Happy Stripe" – это стилизация заброшенных и забытых переулков. Игривая инсталляция работает по принципу инноваций: вся красота конструкции открывается, когда наводишь на нее планшет или телефон.

Инсталляция под названием "Счастливая полоса" была одним из трех проектов для поощрения местных жителей и посетителей к безопасному посещению центра Фредерика.

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Это игривая линейная конструкция выполнена из гнутого стального каркаса и подвесных нейлоновых веревок.

Инновационный переулок / Фото Аrchdaily

Художественная фигура – это яркая полоса, которая подчеркивает городские и архитектурные характеристики конкретного участка, одновременно создавая диалог с имеющимся контекстом. Геометрия рамы – ссылка на арки окон соседних зданий и орнаменты фасадов.

Изящная инсталляция / Фото Аrchdaily

Конструкция наклонена, что подчеркивает глубину аллеи в перспективе. Цвет установки связан с цветом кирпичных фасадов вокруг него. Красно-коричневый цвет кирпича становится ярче, когда полоса попадает в аллею. Подвесные веревки вносят пористость конструкции и создают игривые тени, которые меняются в течение дня.

Игровое пространство / Фото Аrchdaily

Игровая программа AR разработана как часть инсталляции. Цель игрового приложения – позволить посетителям безопасно взаимодействовать друг с другом в общественных местах, находясь в социальной удаленности. В виртуальной среде установка выполняет роль большого корзины, в которую игроки могут бросать разноцветные шарики.