На півдні Франції завершується будівництво амбітного культурного проєкту художньої вежі "Luma Arles". Інноваційний проєкт – це скручена будівля, яка покрита численними панелями із нержавіючої сталі.

Високу звивисту геометричну вежу створив відомий архітектор Френк Гері. Його останній блокбастер вирізняється висотою у 26 метрів та незвичним будівництвом.

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Характерний фасад "одягнений" в 11 тисяч алюмінієвих панелей з неправильним розташуванням, розбитих численними скляними віконними коробками. Кутова вежа піднімається з циліндричної скляної основи.

Скручена вежа Френка Гері відчинить свої двері в червні 2021 року. Вежа розташована у серці культурного південного містечка Арль на площі у 27 акрів.

Унікальне покриття вежі вражає / Фото Аrtnews

Сама вежа матиме площу 15 тисяч квадратних метрів. Тут розмістяться зали для семінарів, виставкові площі, науково-дослідні приміщення, аудиторія та кафе для центру мистецтв, який було створено швейцарською колекціонеркою Маєю Гофманн у 2004 році.



Космічний вигляд комплексу / Фото Аrtnews

Незвичної форми основа перегукується із "Зоряною ніччю" художника Вінсента ван Гога.

Прихисток для культури та мистецтва / Фото Аrtnews

Чотири великих промислових будівлі на території "Luma Arles", які раніше були виробничим та ремонтним майданчиком для французької національної залізничної галузі, були відремонтовані нью-йоркськими архітекторами Selldorf.

Ці величезні простори використовуються для інсталяцій та резиденцій художників: з 2008 року понад 100 художників демонстрували роботи на цьому просторі.