У замков есть свой особый шарм, перед которым не может устоять никто. О живописном поместье, который вскоре получит новых владельцев – в материале.

Импозантный французский замок построен в 1757 году, передает Prestigeproperty. Богатая архитектура, 11 гектаров земли с частной взлетной полосой для небольших самолетов или вертолетов – к услугам новых владельцев.

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Эта усадьба расположена всего в 10 минутах от центра Анже, поэтому хорошо подходит для коммерческого или жилого использования.

Просыпаться в месте с такой богатой историей – чудесно / Фото Prestigeproperty

Вид на живописные местные холмы придает этому месту сказочности.

На территории также есть старинная часовня / Фото Prestigeproperty

Общая площадь замка около 2 тысяч квадратных метров, из которых 110 метров принадлежит подвалам. Также здесь есть 24 спальни, несколько гостиных, приемные, просторная кухня, терраса, внутренний двор, бассейн с подогревом и дом смотрителя.

Классический дизайн замка / Фото Prestigeproperty

В настоящее время в здании функционирует отель, однако потенциальный покупатель может переработать его в частную резиденцию. Это прекрасное место для отдыха в кругу друзей и семьи, где невероятная красота приправлена историей.