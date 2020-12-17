Казка біля мегаполісу: фото сучасного замку в Нью-Йорку
Нью-Йорк – це не те місце, де уявляєш життя у маленькому замку. Як невелика шотландська фортеця опинилася в мегаполісі та скільки коштує будинок – у матеріалі.
Казковий замок із чудовими панорамними краєвидами на озеро Пікскілл розташований поблизу Нью-Йорка, повідомляє The New York Post.
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Будинок, який ззовні нагадує невелике шотландське помістя, виставлений на продаж за 675 тисяч доларів.
Ззовні будинок нагадує шотландський замок / Фото The NY Post
А будиночок всередині більш традиційний / Фото The NY Post
Дім був побудований у 1932 році. Кам'яна споруда ззовні оточує традиційне житло всередині. Для підлоги використаний червоний дуб, а дерев'яні балки та вітражі додають свого шарму.
Дерево всередині додає свіжості та затишку / Фото The NY Post
Чудова тераса для неквапливого відпочинку / Фото The NY Post
Територія будинку складає 2 акри. Він має 4 спальні та 2 ванні кімнати. Додатковою перевагою цього житла є озеро, яке розташоване всього в 10 хвилинах від дому.
Середньовічна сучасність / Фото The NY Post
Світла та простора спальня / Фото The NY Post
Цей дім – чудова опція для тих, хто потребує затишку, спокою та краси поруч з мегаполісом.
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