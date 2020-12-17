Нью-Йорк – це не те місце, де уявляєш життя у маленькому замку. Як невелика шотландська фортеця опинилася в мегаполісі та скільки коштує будинок – у матеріалі.

Казковий замок із чудовими панорамними краєвидами на озеро Пікскілл розташований поблизу Нью-Йорка, повідомляє The New York Post.

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Будинок, який ззовні нагадує невелике шотландське помістя, виставлений на продаж за 675 тисяч доларів.

Ззовні будинок нагадує шотландський замок / Фото The NY Post

А будиночок всередині більш традиційний / Фото The NY Post

Дім був побудований у 1932 році. Кам'яна споруда ззовні оточує традиційне житло всередині. Для підлоги використаний червоний дуб, а дерев'яні балки та вітражі додають свого шарму.

Дерево всередині додає свіжості та затишку / Фото The NY Post

Чудова тераса для неквапливого відпочинку / Фото The NY Post

Територія будинку складає 2 акри. Він має 4 спальні та 2 ванні кімнати. Додатковою перевагою цього житла є озеро, яке розташоване всього в 10 хвилинах від дому.

Середньовічна сучасність / Фото The NY Post

Світла та простора спальня / Фото The NY Post

Цей дім – чудова опція для тих, хто потребує затишку, спокою та краси поруч з мегаполісом.